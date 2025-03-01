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متظاهر يركض أمام شرطة مكافحة الشغب خارج البرلمان في أثينا خلال مسيرة بمناسبة مرور عامين على كارثة السكك الحديدية، اليونان، 28.02.2025
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فيديو. اليونان: احتجاجات واشتباكات عنيفة في الذكرى الثانية لكارثة اصطدام قطار تيمبي

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شهدت العاصمة اليونانية أثينا، الجمعة، احتجاجات حاشدة تخللتها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وذلك خلال إحياء الذكرى الثانية لحادث القطار المأساوي الذي راح ضحيته العشرات، وأصبح رمزًا لفشل المؤسسات في البلاد.

وألقى المحتجون قنابل المولوتوف وحطموا حجارة الرصف، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأعلنت السلطات اعتقال ما لا يقل عن 41 شخصًا، فيما نُقل 20 آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت أمام البرلمان وفي الشوارع المحيطة به.

كما شهدت مختلف أنحاء اليونان مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة لضحايا الكارثة التي وقعت في 28 فبراير/شباط 2023، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن، ما أسفر عن مقتل 57 شخصًا. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه ما يعتبره الكثيرون إهمالًا حكوميًا وتقصيرًا مؤسساتيًا أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

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