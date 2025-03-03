فيديو. سلوفينيا تحتفل بكرنفالها العريق: مزيج من الفولكلور والألوان والاحتفالات الصاخبة

وصل كرنفال بتوي إلى ذروته يوم الأحد مع موكب الكرنفال الدولي، حيث تجمّع عدد كبير من الزوار لمشاهدة أكثر من 3000 قناع كرنفالي تقليدي. ومن بين هؤلاء، برزت مجموعة الكورنتس، التي تلعب دورًا محوريًا في طقوس طرد الشر، من خلال القفز وإصدار أصوات رنانة، وفقًا لتقاليد متوارثة تدعو إلى حلول الربيع وجلب موسم حصاد وفير.

أما في سيركنسيا، فقد شهد الكرنفال مشاركة أكثر من 1100 قناع كرنفالي، ما جعله واحدًا من أكبر وأشهر الكرنفالات في سلوفينيا. واحتفال هذا العام كان مميزًا، إذ صادف الذكرى الخمسين لإحياء شخصيات البوتالسي، المستوحاة من كتاب فران ميلتشينسكي، وهو عمل أدبي ساخر يعكس أخطاء المجتمع السلوفيني منذ أكثر من ثمانية عقود.