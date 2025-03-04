فيديو. كرنفال كولونيا الألمانية.. ألوان وورود وسخرية لاذعة من ترامب وبوتين وساسة آخرين

خرج الآلاف إلى شوارع ألمانيا الاثنين للاحتفالا بموسم الكرنفال بأزياء ملونة. وأضاف وجود كميات وفيرة من الحلوى والكحول والورود زخما آخر على هذه الفعالية. وقد جذبت عروض الشوارع في المدن التي تعتبر معقلا لتنظيم مثل هذه الكرنفالات حشودا كبيرة من الزوار والسياح أيضا.

وقد أغلقت المدارس في عدة مناطق من غرب البلاد حتى يتسنى للأطفال حضور الفعاليات. وأهم ما طبع الحدث كان الإيحاءات السياسية.

ففي مدينة كولونيا، حيث تم عرض مجسّمات تشير إلى مواضيع الساعة وذات طابع تهكمي لاذع. وقد رمز بعضها إلى قادة العالم. حيث ظهر دونالد ترامب وهو يضع الكرة الأرضية فوق أصبعه الوسطى فيما تربط السلاسل تمثالَ الحرية في إشارة إلى ما فعله الرئيس الأمريكي مؤخرا وتهديده للحريات حسب رأي خصومه.

وظهر مجسم آخر لمرشحة اليمين المتطرف لتولي منصب المستشار الألماني أليس فايدا وزعيمة حزب أقصى اليسار ساهرا اليساري وهما جالستان على حقيبة مليئة بالأوراق النقدية المقدمة من بوتين. وقد كُتب على المجسم "تحية من موسكو مع كل الحب".

وكانت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية قد وجهت انتقادا شديدا لمجسم كُشف النقاب عنه يوم الثلاثاء الماضي ويربط المسيح بفضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة. حيث أظهر صبي المذبح وهو يقف أمام كرسي الاعتراف، فيما تمتد نحوه ذراع لتغريه بالدخول. وعلى جانب كرسي الاعتراف، كُتبت عبارة ”يسوع يحبك“ بأحرف عريضة.

وقد وصفت أبرشية كولونيا ما حدث بأنه ”رديئ الذوق“.