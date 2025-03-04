Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
عوامة كرنفال ترمز إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال موكب كرنفال يوم الاثنين الوردي التقليدي في كولونيا بألمانيا
No Comment

فيديو. كرنفال كولونيا الألمانية.. ألوان وورود وسخرية لاذعة من ترامب وبوتين وساسة آخرين

آخر تحديث:

رمز بعض المجسمات إلى قادة العالم. حيث ظهر دونالد ترامب وهو يضع الكرة الأرضية فوق أصبعه الوسطى فيما تربط السلاسل تمثالَ الحرية في إشارة إلى ما فعله الرئيس الأمريكي مؤخرا وتهديده للحريات حسب رأي خصومه

خرج الآلاف إلى شوارع ألمانيا الاثنين للاحتفالا بموسم الكرنفال بأزياء ملونة. وأضاف وجود كميات وفيرة من الحلوى والكحول والورود زخما آخر على هذه الفعالية. وقد جذبت عروض الشوارع في المدن التي تعتبر معقلا لتنظيم مثل هذه الكرنفالات حشودا كبيرة من الزوار والسياح أيضا.

وقد أغلقت المدارس في عدة مناطق من غرب البلاد حتى يتسنى للأطفال حضور الفعاليات. وأهم ما طبع الحدث كان الإيحاءات السياسية.

ففي مدينة كولونيا، حيث تم عرض مجسّمات تشير إلى مواضيع الساعة وذات طابع تهكمي لاذع. وقد رمز بعضها إلى قادة العالم. حيث ظهر دونالد ترامب وهو يضع الكرة الأرضية فوق أصبعه الوسطى فيما تربط السلاسل تمثالَ الحرية في إشارة إلى ما فعله الرئيس الأمريكي مؤخرا وتهديده للحريات حسب رأي خصومه.

وظهر مجسم آخر لمرشحة اليمين المتطرف لتولي منصب المستشار الألماني أليس فايدا وزعيمة حزب أقصى اليسار ساهرا اليساري وهما جالستان على حقيبة مليئة بالأوراق النقدية المقدمة من بوتين. وقد كُتب على المجسم "تحية من موسكو مع كل الحب".

وكانت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية قد وجهت انتقادا شديدا لمجسم كُشف النقاب عنه يوم الثلاثاء الماضي ويربط المسيح بفضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة. حيث أظهر صبي المذبح وهو يقف أمام كرسي الاعتراف، فيما تمتد نحوه ذراع لتغريه بالدخول. وعلى جانب كرسي الاعتراف، كُتبت عبارة ”يسوع يحبك“ بأحرف عريضة.

وقد وصفت أبرشية كولونيا ما حدث بأنه ”رديئ الذوق“.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان