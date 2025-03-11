فيديو. مئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحى

فيما يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون في جدة بالسعودية بهدف إنهاء الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات، شن طيران كييف أكبر حملة جوية على روسيا منذ بداية الغزو الشامل للجارة الغربية عام 2022.

ولم يصدر أي تعليق من الوفد الأمريكي والأوكراني المجتمعيْن في جدة عن الهجمات التي تمت بواسطة 343 مسيّرة واستهدفت 10 مقاطعات روسية بما فيها كورسك وموسكو. وقد أسفرت تلك الغارات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح بما فيهم ثلاثة أطفال بحسب مسؤولين روس. وقد تم إطلاق المسيّرات ليلا، حيث أسقط الدفاع الجوي لقوات الكرملين 126 طائرة بدون طيار فوق سماء منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا والتي تسيطر كييف على أجزاء منها.

كما أُسقطت 91 مسيّرة أخرى فوق أجواء مقاطعة موسكو بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.