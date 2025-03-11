Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
رجال الإطفاء يخمدون الحريق الذي اندلع في أعقاب هجوم بطائرة روسية بدون طيار أصاب مستودعات في أوديسا، أوكرانيا، الثلاثاء 11 مارس/آذار 2025
No Comment

فيديو. مئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحى

آخر تحديث:

أسفرت الغارات الأوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح بما فيهم ثلاثة أطفال بحسب مسؤولين روس.

فيما يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون في جدة بالسعودية بهدف إنهاء الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات، شن طيران كييف أكبر حملة جوية على روسيا منذ بداية الغزو الشامل للجارة الغربية عام 2022.

ولم يصدر أي تعليق من الوفد الأمريكي والأوكراني المجتمعيْن في جدة عن الهجمات التي تمت بواسطة 343 مسيّرة واستهدفت 10 مقاطعات روسية بما فيها كورسك وموسكو. وقد أسفرت تلك الغارات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح بما فيهم ثلاثة أطفال بحسب مسؤولين روس. وقد تم إطلاق المسيّرات ليلا، حيث أسقط الدفاع الجوي لقوات الكرملين 126 طائرة بدون طيار فوق سماء منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا والتي تسيطر كييف على أجزاء منها.

كما أُسقطت 91 مسيّرة أخرى فوق أجواء مقاطعة موسكو بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان