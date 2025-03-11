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صورة ملف - صبي صغير يستخدم مجرفة لتنظيف الطريق في مدينة بيمبا على الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق، الخميس، 2 مايو 2019.
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فيديو. موزمبيق تحت رحمة الإعصار جود ومخاوف من تفشي الأمراض بين الأطفال

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أثار وصول إعصار جود إلى موزمبيق مخاوف جدية بشأن سلامة الأطفال، حيث تزيد الفيضانات من خطر الأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والإسهال والملاريا.

ضرب الإعصار جود دولة موزمبيق يوم الاثنين، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، وفيضانات، وانقطاع الكهرباء.

وقد وصلت سرعة الرياح إلى 120 كم/ساعة، وقد طالت العاصفة مناطق بها عدد كبير من الأطفال، مما زاد من المخاوف تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والملاريا.

تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مع الحكومة لتوفير المساعدات الطارئة، والمأوى، والإمدادات الطبية للمتضررين.

ويشكل الإعصار تحديا إضافيا للموارد الإنسانية، التي كانت بالفعل قد استنفدت بسبب الكوارث السابقة والأزمات المستمرة في البلاد.

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