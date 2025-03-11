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سيارة نيسان ذاتية القيادة تتحرك من الطريق إلى مدخل المقر الرئيسي في عرض للصحفيين في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، في 6 مارس 2025.
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فيديو. نيسان تختبر سيارتها ذاتية القيادة في شوارع يوكوهاما باستخدام تقنيات متطورة

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اختبرت شركة نيسان سيارتها ذاتية القيادة في مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث تم تجهيز المركبة بمجموعة متقدمة من المستشعرات تشمل 14 كاميرا، تسعة رادارات، و6 حساسات LiDAR، لتمكينها من التنقل عبر شوارع المدينة بدون سائق بشري.

وعلى الرغم من أن السيارة لا تزال بحاجة إلى إشراف بشري، فإن هذه التجربة تهدف إلى معالجة أزمة نقص السائقين في اليابان. كما تواجه هذه التكنولوجيا تحديات تتعلق بالثقة والمسؤولية، في الوقت الذي تواصل فيه نيسان تطوير أنظمتها لتحقيق التنقل الذكي في المستقبل.

وتتم عملية استدعاء السيارة عبر تطبيق هاتفي، الذي يقوم بتحديد الوجهة قبل بدء الرحلة، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في تكنولوجيا التنقل الذاتي.

ويمكن للمستخدمين استدعاء السيارة ذاتية القيادة عبر تطبيق هاتفي ذكي، حيث يتم تحديد الوجهة المطلوبة قبل بدء الرحلة. وتعكس هذه الميزة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا التنقل الذاتي، وتجعل التجربة أكثر سلاسة وفعالية للمستخدمين.

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