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لقطة - البجعة الوردية تستقر بالقرب من محطة قطار فارنا
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فيديو. البجع الوردي ستويتشو يتحوّل إلى نجم في ساحل فارنا فيسحر المارة ويزور الصيادين

يدين ساحل فارنا بشهرته إلى ستويتشو، ذلك البجع الوردي الذي يتجول بالقرب من محطة القطار، فيسحر المارة ويقف لالتقاط الصور.

تم إنقاذ ستويشو العام الماضي بعد أن وُجد مصابًا في بلدة مجاورة. واستطاع الطيران بعد أن تلقى العلاج في حديقة حيوان فارنا، لكنه عاد ليستقر قرب ممشى المدينة البلغارية المزدحم بالزوّار.

يقول الخبراء إنه من النادر أن يختار البجع مثل هذه الأجواء الحضرية، لكن ستويشو يبدو أنه يتكيف بشكل جيد، حيث يجد الطعام والرفقة الطيبة. إذ أصبح من المألوف رؤيته وهو يتوقف بين الفينة والأخرى لزيارة الصيادين والمتاجر المحلية.

بينما يقدم البعض لهذا البجع الوردي مجموعة متنوعة من الأطعمة، ينصح خبراء حديقة حيوان فارنا بأن الأسماك فقط آمنة، محذرين من أن الأطعمة المصنعة أو تلك التي تحتوي على السكر قد تكون ضارة بصحته.

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