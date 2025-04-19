Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
تُلمَع البيضات المصبوغة باللون الأحمر في مطبخ دير باكوفو أثناء التحضيرات لعيد الفصح في باكوفو، بلغاريا، يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. بلغاريا: الاستعدادات لعيد الفصح الأرثوذكسي عبر إحياء التقاليد القديمة

تجري الاستعدادات لعيد الفصح الأرثوذكسي في دير باشكوفو في جنوب بلغاريا، وهو ثاني أكبر وأحد أقدم الأديرة في البلاد.

إن عيد الفصح هو أهم عطلة في التقويم الأرثوذكسي وأكبر احتفال للمسيحيين الأرثوذكس في بلغاريا.

في مطبخ الدير، يتم صبغ 5050 بيضة باللون الأحمر، وهو لون يرمز إلى دم المسيح. ويتم توزيع البيض الذي يتبرع به مجون محليون على المؤمنين يوم أحد الفصح.

في يوم الخميس المقدس، تتولى صباغةَ البيض العائلاتُ في جميع أنحاء بلغاريا. فبحسب التقاليد، تقوم أكبر امرأة في الأسرة بصبغ البيضة الأولى وترسم صليباً على جبهة أصغر طفل لتتمنى له الصحة. وبعد مباركتها في الكنيسة، يستخدم البيض في مسابقات ممتعة في المنزل، حيث يقال أن البيضة التي لا تنكسر تجلب سنة من الحظ السعيد.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان