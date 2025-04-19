فيديو. بلغاريا: الاستعدادات لعيد الفصح الأرثوذكسي عبر إحياء التقاليد القديمة

إن عيد الفصح هو أهم عطلة في التقويم الأرثوذكسي وأكبر احتفال للمسيحيين الأرثوذكس في بلغاريا.

في مطبخ الدير، يتم صبغ 5050 بيضة باللون الأحمر، وهو لون يرمز إلى دم المسيح. ويتم توزيع البيض الذي يتبرع به مجون محليون على المؤمنين يوم أحد الفصح.

في يوم الخميس المقدس، تتولى صباغةَ البيض العائلاتُ في جميع أنحاء بلغاريا. فبحسب التقاليد، تقوم أكبر امرأة في الأسرة بصبغ البيضة الأولى وترسم صليباً على جبهة أصغر طفل لتتمنى له الصحة. وبعد مباركتها في الكنيسة، يستخدم البيض في مسابقات ممتعة في المنزل، حيث يقال أن البيضة التي لا تنكسر تجلب سنة من الحظ السعيد.