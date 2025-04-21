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البطريرك الأرثوذكسي اليوناني للقدس ثيوفيلوس الثالث، يشعل الشموع للحجاج المسيحيين خلال مراسم النار المقدسة في كنيسة القيامة، 19.04.2025
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فيديو. طقوس النار المقدسة تضيء كنيسة القيامة بالقدس في عيد الفصح

أضاءت النيران كنيسة القيامة في القدس يوم السبت حيث تجمع المئات لحضور مراسم النار المقدسة القديمة قبل عيد الفصح

احتشد المصلون في البازيليكا التي يعود تاريخ بنائها للقرن الثاني عشر، والمبنية على الموقع التقليدي لصلب ودفن يسوع حسب المعتقدات المسيحية، لمشاهدة خروج البطريرك اليوناني من القبر المقدس بالنار المقدسة.

النور الذي يعتقد المسيحيون الأرثوذكس الشرقيون أنه يظهر بمعجزة، نُقل من شمعة إلى أخرى وحُمل على رحلات جوية خاصة إلى المجتمعات الأرثوذكسية حول العالم.

وقد فرضت الدولة العبرية سيطرة أمنية مشددة على الحشود في سياق الأوضاع المتوترة في المنطقة. حيث كان الإقبال على إحياء مراسم عيد الفصح أقل كثافة هذا العام بسبب الحرب المستعرة في غزة والقيود الإسرائيلية التي أثرت بشكل كبير على المدينة المقدسة.

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