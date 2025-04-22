فيديو. إغلاق القصر الرسولي بعد وفاة البابا فرانسيس

أشرف الكاردينال كيفن فاريل، كبير الكرادلة، على إغلاق كل من الإقامتين — واحدة في الطابق الثاني من دار القديسة مرتا، حيث كان يقيم البابا، والأخرى في الطابق الثالث من القصر الرسولي.

على الرغم من أن شقة القصر الرسولي كانت تُستخدم تقليديًا من قبل الباباوات السابقين، إلا أن البابا فرنسيس تجنبها بشكل كبير، مفضلاً الإقامة الأكثر تواضعًا في دار القديسة مرتا. حيث كان يستخدم شقة القصر فقط في بعض الأحيان، مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد.

إغلاق الشقق البابوية هو جزء من البروتوكول التقليدي المتبع في الفاتيكان بعد وفاة البابا.