Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
النافذة الموجودة في مركز القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، والتي يبارك منها البابا فرانسيس المؤمنين أيام الأحد، مغلقة يوم الأحد، 23 فبراير 2025
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. إغلاق القصر الرسولي بعد وفاة البابا فرانسيس

بعد وفاة البابا فرانسيس، قام مسؤولو الفاتيكان بإغلاق مقر إقامته في كازا سانتا مارتا والقصر الرسولي، وفقًا للإجراءات المتبعة بعد وفاة البابا.

أشرف الكاردينال كيفن فاريل، كبير الكرادلة، على إغلاق كل من الإقامتين — واحدة في الطابق الثاني من دار القديسة مرتا، حيث كان يقيم البابا، والأخرى في الطابق الثالث من القصر الرسولي.

على الرغم من أن شقة القصر الرسولي كانت تُستخدم تقليديًا من قبل الباباوات السابقين، إلا أن البابا فرنسيس تجنبها بشكل كبير، مفضلاً الإقامة الأكثر تواضعًا في دار القديسة مرتا. حيث كان يستخدم شقة القصر فقط في بعض الأحيان، مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد.

إغلاق الشقق البابوية هو جزء من البروتوكول التقليدي المتبع في الفاتيكان بعد وفاة البابا.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان