فيديو. مقتل 9 أشخاص وإصابة 63 آخرين في غارات روسية ليلية على كييف

أكدت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن الجيش الروسي استخدم في الهجوم صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار إيرانية من طراز شاهد . وقد اندلعت إثر الغارات حرائق في عدة مبانٍ سكنية، حيث استجابت فرق الطوارئ طوال الليل من الأربعاء إلى الخميس.

وصف السكان لحظات من الخوف عاشوها أثناء شن تلك الغارات حيث هزت الانفجارات القوية منازلهم. وقد روت إحدى الأمهات، التي لجأت مع أطفالها إلى قبو للاحتماء، كيف وجدت شقتها وقد تضررت جراء الانفجارات.

تواصل السلطات تقييم الأثر الكامل للهجوم وسط استمرار حالة التوتر واشتعال الجبهات في الحرب المستعرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. التوترات العالية.