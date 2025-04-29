فيديو. آلاف العالقين بسبب انقطاع شامل للكهرباء في إسبانيا والبرتغال

وأدى انقطاع الكهرباء يوم الاثنين، إلى توقف خدمات السكك الحديدية وشبكات الهاتف وآلات الصراف الآلي في مختلف أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية، مما جعل المحطات والمراكز الرياضية والمطارات إلى ملاجئ مؤقتة.

وأنقذ عمال الطوارئ في إسبانيا حوالي 35 ألف راكب في القطارات ومترو الأنفاق.

بحلول صباح يوم الثلاثاء، عاد التيار الكهربائي إلى أكثر من 92% من إسبانيا، وقد أكد المسؤولون أنهم سيكملون عملية التعافي بالكامل قبل انتهاء اليوم.

وتوضح السلطات أن سبب انقطاع الكهرباء لا يزال قيد التحقيق، لكنها استبعدت فرضية الهجوم الإلكتروني.