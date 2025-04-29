Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
ردود فعل الركاب أثناء انتظارهم لأخبار مغادرة القطارات في محطة قطار سانتس في برشلونة، إسبانيا، الثلاثاء، 29 أبريل 2025
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. آلاف العالقين بسبب انقطاع شامل للكهرباء في إسبانيا والبرتغال

قامت خدمات الطوارئ بتوزيع الطعام والماء والبطانيات على المسافرين المحتجزين في محطة أتوتشا بمدريد مساء الاثنين، نتيجة لانقطاع كبير في التيار الكهربائي تسبب في توقف كامل في معظم مناطق إسبانيا والبرتغال.

وأدى انقطاع الكهرباء يوم الاثنين، إلى توقف خدمات السكك الحديدية وشبكات الهاتف وآلات الصراف الآلي في مختلف أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية، مما جعل المحطات والمراكز الرياضية والمطارات إلى ملاجئ مؤقتة.

وأنقذ عمال الطوارئ في إسبانيا حوالي 35 ألف راكب في القطارات ومترو الأنفاق.

بحلول صباح يوم الثلاثاء، عاد التيار الكهربائي إلى أكثر من 92% من إسبانيا، وقد أكد المسؤولون أنهم سيكملون عملية التعافي بالكامل قبل انتهاء اليوم. 

وتوضح السلطات أن سبب انقطاع الكهرباء لا يزال قيد التحقيق، لكنها استبعدت فرضية الهجوم الإلكتروني.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان