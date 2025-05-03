فيديو. ساحات اللعب ليست حكرا على البشر.. 3 دببة تستولي على أرجوحة للأطفال في ولاية كونيتيكت

من قال إن اللعب حكر على الصغار فقط؟

في لقطات مثيرة، شوهدت ثلاثة دببة وهي تركب على أرجوحة مخصصة للأطفال فقضت بعض الوقت هناك قبل أن تعود إلى إلى غابة قريبة حيث تقيم.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تصوير دبّ آخر وهو يستعمل منزلقا للاطفال في فناء خلفي لأحد المنازل.

وتقول مجموعات رعاية الحيوانات إن الدببة تخرج من أوكارها بحلول نهاية أبريل، حيت يمكنها أن تستمتع بفصل الربيع وبساعات النهار الطويلة ودرجات الحرارة الأكثر دفئا.

وتحّث السلطات السكان على تأمين ما يكفي من الطعام وتوخي الحذر مع زيادة نشاط الدببة التي يجذبها الطقس الدافئ فتخرج من مخابئها.