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تُرى فرقة زيفربلات الأوكرانية تحت لافتة معلومات «يوروفيجن إكسبريس» عند وصولهم لركوب القطار في المحطة الرئيسية في كييف، أوكرانيا، 01.05.2025
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فيديو. فرقة "زيفربلات" الأوكرانية تغادر إلى سويسرا لتمثيل بلادها في مسابقة يوروفيجن 2025

فرقة زيڤربلات الأوكرانية غادرت كييف متوجهة إلى بازل لتمثيل بلدها في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لعام 2025

يستعد الثلاثي الفني الأوكراني وهم المغني دانييل ليشينسكي وشقيقه التوأم فالنتين على الغيتار، والطبال فيدير خوداكوف، لتقديم أغنيتهم طائر الصلاة خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية والمرتقب تنظيمه في 13 مايو المقبل.

تقول الفرقة إن العمل يتناول مسألة الأمل، ومن خلال أدائهم يهدف الفنانون الثلاثة إلى زيادة الوعي بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا.

قال فالنتين في مؤتمر صحفي في كييف: "بعض الناس يحتاجون فقط لأن نذكرهم بما يجري".

ستشهد النسخة التاسعة والستون من مسابقة يوروفيجن تنافس 37 دولة في بازل، سويسرا.

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