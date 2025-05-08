فيديو. لا بابا جديدا بعد.. الآلاف يشاهدون تصاعد الدخان الأسود من كنيسة سيستين

تجمع الآلاف في ساحة القديس بطرس طوال اليوم، حيث قضوا ساعات أمام شاشات الفيديو العملاقة وهم يترقبون خبر اختيار حبر أعظم جديد.

وقد علت التصفيقات عند إغلاق أبواب الكنيسة خلف 133 كاردينالاً، معلنةً بدء المجمع السرّي الذي يعود تاريخه لعدة قرون. واستمرّت عملية التصويت حتى وقت المساء، غادر إثرها البعض في حالة من الإحباط، لكن الذين بقوا في المكان كُتب لهم حضور انبعاث الدخان الأسود أخيرًا ما يعني تواصل العملية حتى اختيار حبر أعظم جديد.

وقد عاد الكرادلة المشاركون في المجمع الأكثر تنوعًا جغرافيًا في تاريخ الكاثوليكية، إلى كنيسة سيستينا صباح الخميس لتكرار محاولة البحث عن خليفة للبابا فرانسيس.