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توم كروز عند وصوله إلى العرض الأول لفيلم 'مهمة مستحيلة - الحساب النهائي' في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين، كان، فرنسا، 14 مايو 2025
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فيديو. بعد غياب 3 سنوات.. توم كروز يعود إلى مهرجان كان بفيلم "المهمة المستحيلة – الحساب الأخير"

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الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر ماكوايري، يعد أحدث جزء في سلسلة "المهمة المستحيلة" الشهيرة، وهو أيضا أضخم إنتاج هوليوودي يعرض في دورة هذا العام من المهرجان.

بعد ثلاث سنوات من تألقه في مهرجان كان بفيلم "توب غن: مافريك"، عاد النجم الأمريكي توم كروز إلى شارع الكروازيت يوم الأربعاء لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "المهمة المستحيلة – الحساب الأخير".

الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر ماكوايري، يعد أحدث جزء في سلسلة "المهمة المستحيلة" الشهيرة، وهو أيضا أضخم إنتاج هوليوودي يعرض في دورة هذا العام من المهرجان.

وتجمعت الحشود أمام قصر المهرجانات في كان لالتقاط الصور للنجم الشهير وطاقم العمل، ما أدى إلى توقف مؤقت للحركة على السجادة الحمراء.

وكروز، الذي نال جائزة السعفة الذهبية في عام 2022، يعد من أبرز النجوم المحبوبين في مهرجان كان السينمائي.

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