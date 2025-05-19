Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
معجبون يرتدون أزياء تنكرية يشاركون في موكب للاحتفال بشهر مايو/أيار باعتباره شهر حرب النجوم، في سانتياغو، تشيلي، السبت 17 مايو/أيار 2025.
No Comment

فيديو. المئات من عشّاق "حرب النجوم" يحتشدون في شوارع سانتياغو للاحتفال بـ"موكب المجرات"

آخر تحديث:

احتشد المئات من عشّاق سلسلة "حرب النجوم" في العاصمة التشيلية سانتياغو يوم السبت، للمشاركة في النسخة الثانية من فعالية "موكب المجرات"، التي تحوّلت إلى حدث سنوي مرتقب يحتفل بهذه السلسلة الأسطورية عبر أزياء مبتكرة وعروض متقنة ومؤثرة.

وقد أُقيم الحدث في شهر مايو/ أيار تزامناً مع "يوم حرب النجوم" العالمي، وهو مناسبة يحتفل بها المعجبون حول العالم، وشارك فيه نحو 500 شخص مسجل ارتدوا أزياءهم المميزة في مسيرة امتدّت لمسافة كيلومترين على طول الجادة الرئيسية لمدينة سانتياغو، وسط حضور جماهيري كبير وتصفيق حار من المتفرجين.

كما تميز المشاركون في "الكوسبلاي" بتجسيد دقيق لشخصيات السلسلة، بما في ذلك شخصية "ماندو" الشهيرة، بطل مسلسل "ذا ماندالوريان"، التي أداها النجم التشيلي بيدرو باسكال، وحققت نجاحاً واسعاً بين الجماهير حول العالم.

ومن بين المشاركين البارزين، برز فرناندو مونتسيرات، الذي يحمل شبهاً لافتاً للنجم باسكال، وعبّر عن فخره بتمثيل شخصية محبوبة لعبها ممثل من بلده، مشيداً بمثابرة بيدرو باسكال، ومؤكداً أنه مصدر إلهام وفخر للتشيليين.

واختُتم الموكب بعرض حي لنسخ طبق الأصل من الروبوتات الأيقونية في السلسلة، من بينها نموذج نابض بالحياة لشخصية R2-D2 المحبوبة، التي تفاعلت مع الجمهور وسط تصفيق حار واندهاش من دقة التفاصيل، ما أضفى طابعاً سحرياً على ختام هذه الاحتفالية الاستثنائية.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان