فيديو. المئات من عشّاق "حرب النجوم" يحتشدون في شوارع سانتياغو للاحتفال بـ"موكب المجرات"

وقد أُقيم الحدث في شهر مايو/ أيار تزامناً مع "يوم حرب النجوم" العالمي، وهو مناسبة يحتفل بها المعجبون حول العالم، وشارك فيه نحو 500 شخص مسجل ارتدوا أزياءهم المميزة في مسيرة امتدّت لمسافة كيلومترين على طول الجادة الرئيسية لمدينة سانتياغو، وسط حضور جماهيري كبير وتصفيق حار من المتفرجين.

كما تميز المشاركون في "الكوسبلاي" بتجسيد دقيق لشخصيات السلسلة، بما في ذلك شخصية "ماندو" الشهيرة، بطل مسلسل "ذا ماندالوريان"، التي أداها النجم التشيلي بيدرو باسكال، وحققت نجاحاً واسعاً بين الجماهير حول العالم.

ومن بين المشاركين البارزين، برز فرناندو مونتسيرات، الذي يحمل شبهاً لافتاً للنجم باسكال، وعبّر عن فخره بتمثيل شخصية محبوبة لعبها ممثل من بلده، مشيداً بمثابرة بيدرو باسكال، ومؤكداً أنه مصدر إلهام وفخر للتشيليين.

واختُتم الموكب بعرض حي لنسخ طبق الأصل من الروبوتات الأيقونية في السلسلة، من بينها نموذج نابض بالحياة لشخصية R2-D2 المحبوبة، التي تفاعلت مع الجمهور وسط تصفيق حار واندهاش من دقة التفاصيل، ما أضفى طابعاً سحرياً على ختام هذه الاحتفالية الاستثنائية.