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بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر من منطقة الانهيار الأرضي بالقرب من بيتشهورن في لوتشينتال إلى مزرعة في فيردن، سويسرا، الثلاثاء، مايو/أيار 2025.
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فيديو. نقل عشرات الأبقار جواً في إطار عملية إخلاء قرية سويسرية بسبب مخاوف من انهيارات صخرية

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تم نقل العشرات من الأبقار جواً من قرية في جبال الألب في جنوب سويسرا مع تحذير الجيولوجيين من انهيار صخري وشيك.

قامت السلطات يوم الثلاثاء بإخلاء قرية بلاتن، التي يقطنها حوالي 300 شخص في وادي لوتشينتال بسويسرا ، بعد أن اكتشف الخبراء علامات على وجود حالة غير مستقرة في تضاريس المنطقة ما يؤشر على احتمال حدوث انهيارات أرضية في المكان.

وقد شملت عمليات الإجلاء 52 بقرة، تم نقل بعضها سيراً على الأقدام أو بالمركبات، بينما تم رفع البعض الآخر بطائرة هليكوبتر. كما تم تقييد الوصول إلى مسارات التنزه في المنطقة.

وتقول السلطات إنها لاحظت تحركا جيولوجيا في المنحدر الواقع فوق القرية ما دفعها لتركيب معدات لمراقبة التطورات التي قد تحدث.

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