فيديو. الاحتقان العرقي في أمريكا: صلوات ووقفات احتجاجية في الذكرى الخامسة لمقتل جورج فلويد

وفي هيوستن بولاية تكساس خاطب القس آل شاربتون تجمعًا خاصًا قرب قبر فلويد، قائلًا إن الراحل يمثل "كل أولئك الذين لا حول لهم ولا قوة ضد الأشخاص الذين ظنوا أن بإمكانهم وضع ركبهم على رقابنا".

تضمنت الفعاليات التي أقيمت في ساحة جورج فلويد في مينيابوليس عروضًا موسيقية وقداسًا للعبادة.

ولإظهار استمرار التوتر مع الشرطة، تم تركيب رأس خنزير مزيف يرتدي قبعة الشرطة على عصا بالقرب من مكان مقتل فلويد.

وكانت وفاة فلويد في عام 2020 قد أثارت احتجاجات عالمية بسبب الطابع العنصري للحادث وسط مطالبات مكثفة بضرورة إحداث تغيير منهجي في تطبيق القانون.