فيديو. خطر مستمر في سويسرا... نهر جليدي بحالة ذوبان يهدد إحدى القرى

وتتوالى الانهيارات من الجبل الجليدي المطلّ على قرية بلاتن، التي تم إخلاؤها سابقًا، ما يفاقم التهديدات المحتملة على المنطقة المحيطة.

الخبراء يحذرون من أن أي انهيار إضافي قد يؤدي إلى تدفقات ضخمة من الحطام، أو حتى إلى سد نهر لونزا، ما يُضاعف من حجم الكارثة المحتملة.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء عن "وضع خاص"، وناشدت السكان والزوار بالابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر.

وتعمل فرق الطوارئ حاليًا على تركيب أنظمة مراقبة إضافية خلال الأيام المقبلة، بهدف تتبع تطورات الانهيارات وتقييم مستوى الخطر بشكل أدق.