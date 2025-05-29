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نهر بيرش الجليدي في لوتشنتال، سويسرا، الأربعاء، 21 مايو 2025
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فيديو. خطر مستمر في سويسرا... نهر جليدي بحالة ذوبان يهدد إحدى القرى

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ما زال خطر الانهيارات الأرضية يُخيّم على وادي لوتشنتال في سويسرا، حيث يستمر جزء غير مستقر من نهر بيرش الجليدي في دفع ملايين الأمتار المكعبة من الحطام الجليدي بشكل خطير إلى أسفل التل.

وتتوالى الانهيارات من الجبل الجليدي المطلّ على قرية بلاتن، التي تم إخلاؤها سابقًا، ما يفاقم التهديدات المحتملة على المنطقة المحيطة.

الخبراء يحذرون من أن أي انهيار إضافي قد يؤدي إلى تدفقات ضخمة من الحطام، أو حتى إلى سد نهر لونزا، ما يُضاعف من حجم الكارثة المحتملة.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء عن "وضع خاص"، وناشدت السكان والزوار بالابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر.

وتعمل فرق الطوارئ حاليًا على تركيب أنظمة مراقبة إضافية خلال الأيام المقبلة، بهدف تتبع تطورات الانهيارات وتقييم مستوى الخطر بشكل أدق.

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