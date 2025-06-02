فيديو. إيطاليا: عرض عسكري في روما بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية

حضرت مراسم العرض العسكري رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورئيس مجلس الشيوخ إغنازيو لا روسا، والرئيس سيرجيو ماتاريلا ، حيث صفقوا للمشاركين أثناء مرورهم على طول شارع فيا دي فورى إمبريالي.

المناسبة، التي تعوف باسم عيد الجمهورية، تحيي ذكرى الاستفتاء الذي جرى عام 1946 والذي صوت فيه الإيطاليون لإلغاء الملكية وإقامة جمهورية، بعد انهيار الفاشية بزعامة الدكتاتور بينيتو موسوليني.

اختتمت الاحتفالات بعرض جوي قدمه فريق الاستعراض الجوي للقوات الجوية الإيطالية، فرشيه تريكولوري، الذي أطلق دخاناً بألوان الأخضر والأبيض والأحمر فوق الكولوسيوم.