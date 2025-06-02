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تطير فرقة الاستعراض الجوي السهام الثلاثية الألوان التابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال احتفالات يوم الجمهورية التاسع والسبعين في روما، الاثنين، 2 يونيو 2025.
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فيديو. إيطاليا: عرض عسكري في روما بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية

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آلاف الجنود الإيطاليين والموظفين المدنيين ساروا عبر وسط روما يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لتحول البلاد إلى جمهورية.

حضرت مراسم العرض العسكري رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورئيس مجلس الشيوخ إغنازيو لا روسا، والرئيس سيرجيو ماتاريلا ، حيث صفقوا للمشاركين أثناء مرورهم على طول شارع فيا دي فورى إمبريالي.

المناسبة، التي تعوف باسم عيد الجمهورية، تحيي ذكرى الاستفتاء الذي جرى عام 1946 والذي صوت فيه الإيطاليون لإلغاء الملكية وإقامة جمهورية، بعد انهيار الفاشية بزعامة الدكتاتور بينيتو موسوليني.

اختتمت الاحتفالات بعرض جوي قدمه فريق الاستعراض الجوي للقوات الجوية الإيطالية، فرشيه تريكولوري، الذي أطلق دخاناً بألوان الأخضر والأبيض والأحمر فوق الكولوسيوم.

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