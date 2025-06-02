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البابا ليو الرابع عشر يبارك القافلة قبل الانطلاق الرسمي للمرحلة الأخيرة من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات الهوائية داخل مدينة الفاتيكان، الأحد، 1 يونيو 2025.
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فيديو. البابا ليو الرابع عشر يبارك الدرّاجين في ختام سباق "جيرو دي إيطاليا" التاريخي

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بارك البابا ليو الرابع عشر 159 من راكبي الدراجات في سباق جيرو دي إيطاليا أثناء تجولهم في حدائق الفاتيكان، تكريمًا للحدث الأصلي الذي خطط له البابا فرانسيس.

شهدت المرحلة الأخيرة من سباق جيرو دي إيطاليا لهذا العام منعطفًا تاريخيًا حيث سار 159 دراجًا عبر حدائق الفاتيكان وتلقوا مباركة البابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا.

وقال الحبر الأعظم للدراجين بعد مصافحة سيمون ياتس وقادة السباق الآخرين: "أنتم قدوة للشباب في جميع أنحاء العالم".

كانت المسافة التي امتدت ثلاثة كيلومترات خلف كاتدرائية القديس بطرس تكريماً للبابا فرانسيس، الذي كان قد خطط أصلاً لهذا الحدث في السنة المقدسة 2025. وقد اختار خليفته، أول بابا في أمريكا الشمالية، أن يبقي هذه اللفتة حية في ذكراه.

وفي حين أن الباباوات السابقين قد باركوا دراجي جيرو دي إيطاليا من قبل، ومرّ السباق من قبل عبر ساحة القديس بطرس أو بالقرب منها، لكن أن هذه هي المرة الأولى التي يأخذ فيها المسار الدراجين إلى داخل أسوار الفاتيكان.

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