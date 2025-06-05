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صورة- المنطاد الأيقوني جوديير يتم عامه المائة. للاحتفال، رحلة فوق أوهايو
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فيديو. بعد قرن من الرحلة الأولى.. احتفال ضخم تكريمًا لمناطيد شركة غوديير

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بالنسبة للبعض، تُثير المناطيد الحنين؛ وبالنسبة للآخرين، تُجسد مزيجًا نادرًا من تاريخ الطيران والإعلانات.

حلق منطاد غوديير الأيقوني فوق إحدى مدن أوهايو هذا الأسبوع احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة منه في التاريخ.

وأقلع المنطاد "Pilgrim" بالقرب من أكرون في 3 حزيران/ يونيو 1925، وبدأ إرثًا امتد لقرن من الزمن يتعلق بالمركبات الهوائية الخفيفة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع المحلي واسم غوديير.

أصبحت المناطيد، التي بدأت كمركبات تجريبية في أوائل القرن العشرين، رموزًا لهوية الشركة وجزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإقليمية.

بالنسبة للبعض، تُثير المناطيد الحنين؛ وبالنسبة للآخرين، تُجسد مزيجًا نادرًا من تاريخ الطيران ومرفقًا بالتطورات التي شهدها قطاع الإعلانات.

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