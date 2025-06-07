Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
رجل يحمل لافتة كتب عليها "أنقذوا غزة" في روما، إيطاليا في 6 يونيو 2025.
No Comment

فيديو. نافورة روما الشهيرة تتلون بالأحمر تنديدا بصفقات السلاح الإيطالية مع إسرائيل

آخر تحديث:

حوّل نشطاء من منظمة السلام الأخضر أحد أشهر النوافير في روما إلى اللون الأحمر صباح الجمعة، في إشارة رمزية ل "حمام الدم في غزة".

دخل المتظاهرون الموقع دون التسبب بأضرار ورفعوا لافتات تدعو إلى إنهاء العنف في غزة.

تضمنت الرسائل “أوقفوا حمام الدم في غزة” و “أوقفوا الإبادة الجماعية”، وطالب النشطاء بوقف صفقات التسلح مع الدولة العبرية ودعوا لإيصال فوري للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جرت الاحتجاجات عند نافورة أكوا باولا، المعروفة محليًا باسم “فونتانوني”، التي ظهرت في المشهد الافتتاحي لفيلم الجمال العظيم الحائز على جائزة الأوسكار.

ومن المرتقب تنظيم مظاهرة أوسع تشمل أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني يوم السبت في روما، للدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان