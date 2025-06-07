فيديو. نافورة روما الشهيرة تتلون بالأحمر تنديدا بصفقات السلاح الإيطالية مع إسرائيل

دخل المتظاهرون الموقع دون التسبب بأضرار ورفعوا لافتات تدعو إلى إنهاء العنف في غزة.

تضمنت الرسائل “أوقفوا حمام الدم في غزة” و “أوقفوا الإبادة الجماعية”، وطالب النشطاء بوقف صفقات التسلح مع الدولة العبرية ودعوا لإيصال فوري للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جرت الاحتجاجات عند نافورة أكوا باولا، المعروفة محليًا باسم “فونتانوني”، التي ظهرت في المشهد الافتتاحي لفيلم الجمال العظيم الحائز على جائزة الأوسكار.

ومن المرتقب تنظيم مظاهرة أوسع تشمل أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني يوم السبت في روما، للدعوة إلى وقف لإطلاق النار.