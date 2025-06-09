فيديو. كاليفورنيا: تصاعد التوتر مع اندلاع اضطرابات بسبب مداهمات وكالة الهجرة

واندلعت المواجهات بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف عمليات وكالة الهجرة والجمارك ICE ونشر المئات من قوات الحرس الوطني، مما أثار غضبًا في المدن الكبرى وقد وصف حاكم ولاية كاليفورنيا القرار بالدكتاتوري.

في لوس أنجلوس وحدها، تم اعتقال 27 شخصًا، حيث أدان رئيس شرطة المدينة جيم ماكدونيل العنف، الذي شمل زجاجات مولوتوف وحجارة ألقيت على الضباط.

بحلول يوم الاثنين، برزت مشاهد السيارات المحترقة وإغلاق الطرق السريعة حول المدينة، حيث استخدمت القوات الفيدرالية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين.