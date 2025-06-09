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يحاول ضابطان من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا تفادي الصخور التي يتم رميها بالقرب من مركز الاحتجاز المتروبوليتاني في لوس أنجلوس، الأحد، 8 يونيو 2025.
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فيديو. كاليفورنيا: تصاعد التوتر مع اندلاع اضطرابات بسبب مداهمات وكالة الهجرة

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اشتبك أكثر من 1000 متظاهر مع قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس يوم الأحد مع تصاعد التوترات بعد حملات مداهمة واسعة النطاق للهجرة في جميع أنحاء كاليفورنيا

واندلعت المواجهات بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف عمليات وكالة الهجرة والجمارك ICE ونشر المئات من قوات الحرس الوطني، مما أثار غضبًا في المدن الكبرى وقد وصف حاكم ولاية كاليفورنيا القرار بالدكتاتوري.

في لوس أنجلوس وحدها، تم اعتقال 27 شخصًا، حيث أدان رئيس شرطة المدينة جيم ماكدونيل العنف، الذي شمل زجاجات مولوتوف وحجارة ألقيت على الضباط.

بحلول يوم الاثنين، برزت مشاهد السيارات المحترقة وإغلاق الطرق السريعة حول المدينة، حيث استخدمت القوات الفيدرالية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين.

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