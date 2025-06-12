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المتظاهرون يتجمعون خارج المبنى الفيدرالي للتنديد بعمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في المنطقة يوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، في لوس أنجلوس
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فيديو. تصاعد الاحتجاجات في المدن الأمريكية رفضًا لحملات الترحيل والانتشار العسكري

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تتصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن الأمريكية رفضًا لحملات الترحيل وانتشار الجيش، مع دعوات لأكبر تظاهرات تحت شعار "لا للملوك" يوم السبت المقبل.

تجمع مئات المحتجين يوم الثلاثاء أمام محكمة الهجرة وسط شيكاغو، في تظاهرة مناهضة لحملات ضبط وترحيل المهاجرين، وللمطالبة بعدم نشر قوات الجيش في كاليفورنيا.

وانتقل المتظاهرون في مسيرة عبر وسط المدينة مرددين هتافات تندد بعمليات الترحيل، قبل أن تشهد الفعالية حالة من التوتر عندما اندفعت مركبة نحو الحشد، ولم ترد أية تفاصيل حول وقوع إصابات.

وفي سياتل، أقدم متظاهرون على إغلاق مداخل مبنى فيدرالي لمنع نقل المهاجرين المحتجزين فيه.

في المقابل، أكدت إدارة ترامب استمرار تنفيذ عمليات الترحيل رغم الاحتجاجات المتزايدة، ومن المنتظر أن تُنظم السبت المقبل احتجاجات واسعة تحت شعار "لا للملوك"، وذلك تزامنا مع عرض عسكري في واشنطن.

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