فيديو. لوس أنجلوس: تفريق الاحتجاجات ضد ترامب بقنابل الصوت والغازات المسيلة للدموع

أقدم الضباط الذين تمركزوا على ظهور الخيل على دفع الحشود إلى الخلف، في حين تم استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الشوارع.

وأطلق المحتجون الألعاب النارية وهتفوا بعبارات تحدي، داعين الآخرين إلى "الصمود".

شارك نشطاء في مدن وبلدات مختلفة عبر الولايات المتحدة في هذه الاحتجاجات التي جمعت بين انتقاد إدارة ترامب والدعوة إلى الدفاع عن الديمقراطية وحقوق المهاجرين.

في لوس أنجلوس، تصاعد التوتر منذ تنفيذ مداهمات أمنية الأسبوع الماضي لمكافحة قوانين الهجرة، ما أثار غضباً واسعاً. استخدمت السلطات تكتيكات السيطرة على الحشود لتفريق المتظاهرين بعد انتهاء الفعالية الرسمية.