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فيل يلعب بالماء ليبرد نفسه، حديقة حيوان ويبسناد، 27.06.2025
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فيديو. إنجلترا تحت لهيب الصيف: موجة حر جديدة قد تحطم الأرقام القياسية

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من المرجّح أن تؤثر هذه الأجواء الحارّة على عدد من الفعاليات الصيفية البارزة، من بينها بطولة ويمبلدون للتنس ومهرجان غلاستنبري، إذ يُنتظر أن تلامس الحرارة مستويات غير مسبوقة.

تستعد إنجلترا لمواجهة موجة الحر الثانية لعام 2025، إذ يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في مناطق الجنوب وميدلاندز خلال هذا الأسبوع.

ويُعزى هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الولايات المتحدة، حيث تضرب موجة حر قوية الساحل الشرقي الأمريكي. وقد حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تتجاوز الرقم القياسي المسجل هذا العام، والبالغ 33.2 درجة مئوية في مقاطعة سري.

ومن المرجّح أن تؤثر هذه الأجواء الحارّة على عدد من الفعاليات الصيفية البارزة، من بينها بطولة ويمبلدون للتنس ومهرجان غلاستنبري، إذ يُنتظر أن تلامس الحرارة مستويات غير مسبوقة.

وفي لفتة لافتة تعكس تأثير الطقس، نشرت حديقة حيوان ويبسناد مقاطع مصوّرة تظهر فيها الفيلة الآسيوية وهي تستمتع باللعب والسباحة في بركتها المخصصة، هربًا من لهيب الحر.

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