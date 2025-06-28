فيديو. أجراس الخزف تعزف ألحان الصيف في مهرجان ساغا الياباني

في محافظة ساغا اليابانية، يقدّم مهرجان صيفي تجربة حسّية مميزة للزوار من خلال أصوات أجراس الرياح الناعمة المصنوعة من الخزف المحلي.

نحو 3000 جرس خزفي، مشغول بأسلوب "إيماري" التقليدي، تتدلّى من أسطح المنازل والمتاجر في منطقة أوكاواتشياما بمدينة إيماري، المعروفة بإرثها العريق في صناعة البورسلين.

ويُنظَّم هذا الحدث سنويًا احتفاءً بالتراث الثقافي للمنطقة، التي يعود تاريخها في إنتاج الخزف إلى قرون مضت.

هذا العام، أضاف المنظمون مواقع مخصصة للتصوير تتيح للزوار التقاط صورٍ للأجراس على خلفية من الغابات والأنهار، في مشهد يدمج بين الفن والطبيعة.

وقال منسق المهرجان، إيتشيكاوا توشيكي، إن أجراس البورسلين تتميز بنغمة فريدة تختلف عن تلك المصنوعة من الزجاج. ويستمر المهرجان حتى الرابع والعشرين من أغسطس.