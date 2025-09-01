فيديو. زلزال يضرب مقاطعة كونار: بحث يائس عن ناجين تحت الأنقاض

ضرب زلزال بقوة 6.0 درجات مقاطعة كونار بالقرب من جلال آباد في وقت متأخر من يوم الأحد، مخلفًا دمارًا شاملًا طال القرى بالكامل، فيما حاول الناجون مساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض.

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واستمرت عمليات الإنقاذ طوال يوم الاثنين، حيث نقلت المروحيات المصابين إلى المستشفيات، في حين أعاقت الطرق المغلقة وصول المساعدات. وحذر المسؤولون من أن عدد الضحايا قد يرتفع مع بقاء بعض المناطق النائية مقطوعة.

وأشارت الأمم المتحدة والجماعات الإغاثية إلى أن الكارثة فاقمت الأزمة الإنسانية في أفغانستان. كما شعر سكان باكستان بالهزات الأرضية، حيث قدّم رئيس الوزراء شهباز شريف تعازيه وعرض المساعدة.