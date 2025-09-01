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الأمطار الغزيرة والفيضانات في تايلاند بسبب تداعيات الاكتئاب المداري
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فيديو. أمطار غزيرة تسبب فيضانات مفاجئة في شمال تايلاند وتحذيرات من انهيارات أرضية

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تسببت أمطار غزيرة ناجمة عن منخفض جوي استوائي بفيضانات مفاجئة في شمال تايلاند، أسفرت عن خسائر كبيرة، فيما توقعت السلطات حدوث انهيارات أرضية في المناطق المتأثرة.

وقد أطلقت السلطات صافرات الإنذار في مدن مثل لامبانج، وسوكوتاي، وكامفاينج فيت، ولامفون، وشيانج ماي، وتاك، وماي هونج سون، وسط توقعات بأن تتأثر ميانمار بالحالة الجوية السيئة.

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وقد دعت السلطات السكان في المناطق المنخفضة وسفوح التلال إلى توخي الحيطة والحذر من أجل سلامتهم.

وفي خون كاين، غمرت الفيضانات المفاجئة أكثر من 100 منزل خلال الليل، بينما أسقطت الرياح القوية في شيانج ماي شجرة على خطوط الكهرباء.

أما في فيتسانولوك، فقد ألحق ارتفاع منسوب المياه في نهر كيك إلى أضرارًا بالأراضي الزراعية، مما اضطر السلطات إلى إصدار تحذيرات بالأعلام الحمراء.

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