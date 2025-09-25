فيديو. زيارة ترامب للأمم المتحدة.. أعطال في السلم المتحرك وجهاز التلقين

قال مسؤول في الأمم المتحدة لاحقًا إن الآلية تم تفعيلها بطريق الخطأ من قِبل شخص من حاشية الرئيس الذي اندفع إلى الأمام.

وأشار المسؤول، الذي تحدث دون الكشف عن هويته، إلى أن البيت الأبيض كان يدير أيضًا جهاز العرض التلقائي لخطاب ترامب. أصبحت عمليات إيقاف السلالم المتحركة والمصاعد مألوفة في مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف في الأشهر الأخيرة، حيث تواجه المنظمة نقصًا ماليًا مرتبطًا جزئيًا بتأخر المدفوعات الأمريكية.

خلال خطابه، ابتعد ترامب عن النص المعد مسبقًا ليعلق على الحادثة، ممازحًا بشأن توقف السلم المتحرك وتعطل جهاز العرض التلقائي، بينما انتقد الأمم المتحدة لعدم تقديمها الكثير للولايات المتحدة رغم دورها العالمي.