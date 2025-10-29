Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
تنفذ الشرطة عملية ضد الجريمة المنظمة في الحي العشوائي "Mare Complex" في مدينة ريو دي جانيرو
No Comment

فيديو. مقتل 60 مشتبها به في حملة أمنية واسعة ضد مهرّبي المخدرات في ريو دي جانيرو

آخر تحديث:

شنّ نحو 2,500 عنصر من الشرطة والجيش مداهمة واسعة ضد مهربي المخدرات في ريو دي جانيرو، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 من المشتبه بهم وتوقيف 81 آخرين، وفقاً لمسؤولين.

استهدفت العملية عصابة "القيادة الحمراء" في الأحياء الفقيرة بـ"كومبليكسو دو أليماو" و"بينيا"، وشملت استخدام مروحيات ومركبات مدرعة.

اعلان
اعلان

وصفت السلطات هذه الحملة بأنها من أكثر العمليات الأمنية اتساعا في تاريخ المدينة. وقال حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إن قوات الشرطة ضبطت 75 بندقية وكمية كبيرة من المخدرات خلال المداهمة التي وصفها بأنها الأكبر على الإطلاق في الولاية. وقد دفع حجم العنف الذي صاحب العملية منظمات حقوق الإنسان إلى المطالبة بتحقيق كامل في كل حالة وفاة.

وأفاد صحافي في وكالة "أسوشيتد برس" بأنه رأى جثتي شرطيين اثنين على الأقل من بين عشرة جثامين نُقلت إلى مستشفى محلي في بينيا، رغم أن الشرطة لم تؤكد سقوط قتلى في صفوف عناصرها. ولم تقدّم حكومة الولاية تفاصيل عن الخسائر بين المدنيين، فيما قال مسؤولون إن عددا غير معلوم من الأشخاص أُصيبوا في تبادل لإطلاق النار.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان