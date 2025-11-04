فيديو. اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في بامبلونا

اندلعت اشتباكات يوم الخميس في حرم جامعة نافارا بمدينة بامبلونا بين محتجين من اليسار المتطرف والشرطة، بعد أن أعلن فيتو كيلس عن محاضرة من دون موافقة الجامعة.

ورغم أن كيلس ألغى الفعالية في اللحظة الأخيرة، تصاعد التوتر إذ واجه المحتجون عناصر الشرطة وهم يهتفون "أيها الفاشيون، اخرجوا من شوارعنا"، ويرمون أشياء، ويشعلون المشاعل.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب وأقامت طوقا للفصل بين الطرفين. ولم تُسجَّل أي اعتقالات.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين بأن محتجين ملثمين اعتدوا على الصحفي خوسيه إسماعيل مارتينيز بينما كان يغطي الاشتباكات.