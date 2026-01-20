فيديو. في مشهد نادر ومبهر.. الشفق القطبي يضيء سماء ألمانيا

أضاء الشفق القطبي السماء فوق أجزاء عديدة من ألمانيا ليلة الاثنين على الثلاثاء.

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) إن هذا العرض النادر مرتبط بعاصفة شمسية جيومغناطيسية قوية أخلت بالمجال المغناطيسي للأرض.

وبحسب (DWD)، سمحت شدة العاصفة برؤية الشفق حتى جنوبا عند جبال الألب، وهو مشهد غير مألوف في هذه خطوط العرض.

وأظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة من الألوان فوق أفق المدن والحقول الريفية على حد سواء، فيما أشار خبراء إلى أن المشهد قد يتكرر في الليالي المقبلة إذا ظل النشاط الشمسي مرتفعا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "dpa" أن قوة العاصفة جعلت الأضواء مرئية حتى جبال الألب خلال الليل.