فيديو. حادث القطار في إسبانيا: الاستعانة بوحدات الكلاب البوليسية في عمليات جمع الأدلة

نشر الحرس المدني الإسباني صورا تُظهر خبراء وحدة الكلاب البوليسية وهم يفتشون داخل القطارات في موقع حادث قطار آداموس.

ويحاولون جمع الأدلة لتحديد هوية الضحايا.

ارتفع عدد القتلى جراء تصادم بين قطارين عالي السرعة إلى 42 عقب العثور على جثة أخرى بين الحطام، بحسب ما قالت السلطات الإقليمية يوم الثلاثاء.

يوم الأحد الماضي، خرج قطار "Iryo" كان يسافر من مالقة إلى مدريد عن مساره عند الساعة 7:40 مساء بالتوقيت المحلي، وكان على متنه 317 راكبا.

ودخل إلى السكة المجاورة التي كانت مستخدمة من قبل قطار آخر يقل نحو 184 راكبا وكان قد انطلق من مدريد متجها إلى ويلفا.