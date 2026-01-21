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بعد مرور العاصفة "هاري"، خرج السكان إلى الشوارع لتقييم الأضرار، ميسينا، صقلية، إيطاليا، 20 يناير 2026.
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فيديو. العاصفة "هاري" تضرب مالطا وكورسيكا وكتالونيا بفيضانات

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**العاصفة "هاري"** تسببت في فيضانات وأضرار كبيرة في منطقة البحر المتوسط، حيث شهدت مالطا وليباري وكورسيكا وكاتالونيا أحوالا جوية قاسية.

اجتاحت العاصفة هاري أجزاء من البحر المتوسط هذا الأسبوع وخلفت سيولا وأضرارا في مسارها. في مالطا، استيقظ السكان صباح الثلاثاء على أشجار ساقطة ومبان متضررة، فيما تعرضت بلدات ساحلية مثل مارساسكالا وسليما وبيرزبوجا لرياح قوية وبحر هائج.

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على جزيرة ليباري الإيطالية، ارتطمت أمواج شاهقة بالواجهة البحرية، ما أدى إلى إغلاق مرافق وتعطيل خدمات القوارب. وأبعد شمالا، شهدت كورسيكا سيولا مطرية دفعت الأنهار إلى تجاوز ضفافها، فغرقت أجزاء من الجزيرة بالمياه بعد هطول أكثر من 200 مليمتر في يوم واحد.

في إقليم كاتالونيا الإسباني، ضربت الشواطئ أمواج بارتفاع يصل إلى ستة أمتار، بينما غمرت أمطار غزيرة الشوارع في جيرونا، لتتوج أسبوعا من الاضطراب الجوي في البحر المتوسط.

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