فيديو. العاصفة "هاري" تضرب مالطا وكورسيكا وكتالونيا بفيضانات

اجتاحت العاصفة هاري أجزاء من البحر المتوسط هذا الأسبوع وخلفت سيولا وأضرارا في مسارها. في مالطا، استيقظ السكان صباح الثلاثاء على أشجار ساقطة ومبان متضررة، فيما تعرضت بلدات ساحلية مثل مارساسكالا وسليما وبيرزبوجا لرياح قوية وبحر هائج.

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على جزيرة ليباري الإيطالية، ارتطمت أمواج شاهقة بالواجهة البحرية، ما أدى إلى إغلاق مرافق وتعطيل خدمات القوارب. وأبعد شمالا، شهدت كورسيكا سيولا مطرية دفعت الأنهار إلى تجاوز ضفافها، فغرقت أجزاء من الجزيرة بالمياه بعد هطول أكثر من 200 مليمتر في يوم واحد.

في إقليم كاتالونيا الإسباني، ضربت الشواطئ أمواج بارتفاع يصل إلى ستة أمتار، بينما غمرت أمطار غزيرة الشوارع في جيرونا، لتتوج أسبوعا من الاضطراب الجوي في البحر المتوسط.