سيول جارفة تنحدر من الجزء العلوي من القرية باتجاه المنازل في الأسفل
No Comment

فيديو. إنذار أحمر في إسبانيا مع عاصفة "ليوناردو" وأمطار غزيرة تتسبب بفيضانات

آخر تحديث:

تضرب العاصفة "ليوناردو" جنوب إسبانيا بقوة، متسببةً بغمر بلدة غراثاليما، وفرض عمليات إجلاء وإغلاق مدارس، في ظل استمرار الإنذارات الحمراء وتصاعد المخاوف من سيول مفاجئة.

في بلدة Grazalema الواقعة في مقاطعة قادس، هطل حتى الآن أكثر من 470 لترا من الأمطار، ما أدى إلى فيضان المجاري الجوفية ودفع مياه النهر إلى الشوارع.

وتم إجلاء حوالي ستين من سكان الأحياء المنخفضة، بينما حذّر رئيس البلدية من أن المنازل الواقعة أعلى التل قد تتأثر في وقت لاحق من يوم الخامس من فبراير.

وتبقى المنطقة تحت إنذار أحمر، مع توقع هطول يصل إلى 150 لترا لكل متر مربع إضافية، ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. وتم تعليق الدراسة ونُصِح السكان بتجنّب السفر.

وسجّلت خدمات الطوارئ مئات الحوادث على مستوى البلاد، من إغلاق طرق إلى مخاطر على شبكة الكهرباء. وبعد أسابيع من العواصف، لم تعد التربة المشبعة قادرة على استيعاب مزيد من المياه، ما يثير مخاوف من حدوث انهيارات أرضية.

