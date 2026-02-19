فيديو. كوريا الشمالية تستعرض راجمات صواريخ بحضور كيم جونغ أون

أقامت كوريا الشمالية عرضا لراجمات صواريخ متعددة خارج مقر انعقاد مؤتمر حزب العمال في بيونغ يانغ، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

وحضر الزعيم كيم جونغ أون الفعالية يوم الأربعاء، وبُثّت لقطات تُظهره واقفا إلى جانب إحدى العربات بينما كانت تجوب الموقع في بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أبلغ المسؤولين أن المؤتمر سيعرض خططا لتعزيز القدرات الدفاعية القائمة على الاعتماد على الذات.

كما عرض التلفزيون الرسمي مشاهد لكيم وهو يضع حجر الأساس لمشروع إسكان جديد في العاصمة. ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الصور.