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نازحون فارّون من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يستريحون على كورنيش العاصمة
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فيديو. غارات إسرائيلية تهزّ ضاحية بيروت الجنوبية.. ومدنيون يفرّون خشية تصاعد القتال

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واجه لبنان غارات جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إصدار أمر إخلاء نادر، فيما فرّ آلاف السكان وشلّت الازدحامات المرورية شوارع العاصمة.

شهد لبنان غارات جوية إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس على الجمعة، وذلك بعد صدور أمر إجلاء غير مسبوق شمل كامل منطقة الضاحية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي السكان بضرورة المغادرة فورا واتباع مسارات محددة في اتجاه وسط بيروت أو إلى الشمال، محذرا إياهم بضرورة الرحيل حفاظا على حياتهم.

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وفي غضون ساعات قليلة، أصيبت حركة السير في العاصمة بالشلل مع محاولة آلاف السكان مغادرة المنطقة. وازدحمت السيارات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج الضاحية الجنوبية، بينما بحثت عائلات عن ملاذ لدى أقارب أو في أحياء تعتبر أكثر أمانا. كما أخلت مستشفيات المنطقة المرضى والطاقم الطبي كإجراء احترازي.

واستهدفت ما لا يقل عن 11 غارة جوية المنطقة خلال الليل. وتسببت بعض الانفجارات في اندلاع حرائق قرب محطة وقود، ما أرسل سحبا كثيفة من الدخان فوق المباني السكنية. ولم يتم تأكيد سقوط ضحايا على الفور جراء تلك الغارات بعينها.

ويأتي هذا القصف بعد إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومنذ ذلك الحين كثفت إسرائيل غاراتها في مختلف أنحاء لبنان. وتقول السلطات اللبنانية إن تجدد القتال أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 120 شخصا ونزوح ما يزيد على 83.000 آخرين.

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