فيديو. المملكة المتحدة: انطلاق معرض "كرافتس" في برمنغهام بمشاركة أكثر من 20 ألف كلب

تجمع أكثر من 20.000 كلب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام على مدى أربعة أيام من التحكيم، وعروض التدريب ومسابقات السلالات، ضمن أكبر وأشهر مسابقة سنوية لعروض الكلاب في المملكة المتحدة.

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يشارك هذا العام مربو الكلاب ومدربوها من مختلف أنحاء العالم، مع عدد قياسي من التسجيلات القادمة من الخارج. ووفقا لـ"ذا كينل كلَب"، فقد سافر أكثر من 4.000 كلب من خارج البلاد، جاء كثير منها من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا.

بالنسبة لكثير من المالكين، يعد مجرد التأهل لمعرض "كرافتس" إنجازا في حد ذاته. يتحرك المتنافسون فوق السجاد الأخضر الشهير للمعرض بينما يفحص الحكام الوقفة والحركة ومدى التزام الكلاب بمعايير السلالة.

انطلق هذا الحدث أول مرة عام 1891، وتحول منذ ذلك الحين إلى ملتقى رئيسي لعشاق الكلاب. يتنقل الزوار بين الحلبات، يشاهدون المنافسات ويلتقون بمئات السلالات. مساء الأحد، سيحمل أحد الكلاب لقب "الأفضل في العرض"، وهو الجائزة الأرفع والأكثر طلبا في معرض "كرافتس".