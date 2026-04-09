فيديو. غارات إسرائيلية على لبنان تقتل أكثر من 200 وتجرح 1000

انتشل عمال الإنقاذ الجثث من مبانٍ منهارة في العاصمة وفي قرى الجنوب، من بينها العباسية قرب صور، حيث كان الدخان لا يزال يتصاعد صباح الخميس. وقد جعل حجم القصف من هذا اليوم الأكثر دموية في المرحلة الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وزاد المخاوف من امتداد التصعيد إلى المنطقة على نطاق أوسع.

وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد عن الحصيلة الرسمية السابقة التي بلغت 182 قتيلا و890 جريحا، في مؤشر إلى أن مزيدا من الضحايا ظلوا عالقين تحت الأنقاض طوال الليل. واستهدفت الغارات الإسرائيلية وسط بيروت كما طالت جنوب لبنان ومناطق أخرى، ما ألحق أضرارا بمنازل ومحال تجارية وطرق رئيسية في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي بيروت، واصلت فرق الطوارئ عملها طوال الليل في أحياء من بينها تلة الخياط، بينما كافحت المستشفيات لاستيعاب الجرحى. ويقول مسؤولون لبنانيون إن الغارات ضربت مناطق مدنية من دون أي تحذير مسبق، مما زاد الضغط على نظام صحي منهك أصلا.