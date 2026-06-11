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انطلقت الألعاب النارية بعد تدشين برج يسوع المسيح على يد البابا ليون الرابع عشر في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا".
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فيديو. إسبانيا: البابا ليو 14 يبارك برج ساغرادا فاميليا الأعلى بين كنائس العالم

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البابا ليون الرابع عشر يبارك البرج الجديد لكنيسة "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، الذي أصبح أعلى كنيسة في العالم، خلال قداس يحيي مرور 100 عام على وفاة أنطوني غاودي.

شكّلت المراسم ذروة زيارة البابا التي استمرت أسبوعا كاملا إلى إسبانيا، واستقطبت عشرات الآلاف من المصلين إلى الشوارع المحيطة بالبازيليكا. وحضر الفعالية الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيث، في تأكيد على أهميتها الوطنية. وقبل القداس، كرّم البابا المعماري أنطوني غاودي عند قبره في سرداب البازيليكا.

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وأحيا الاحتفال أيضا الذكرى المئوية لوفاة غاودي عام 1926. ولا تزال كنيسة "ساغرادا فاميليا"، التي صُمِّمت قبل أكثر من قرن، واحدة من أشهر المعالم الدينية والمعمارية في أوروبا.

وبعد انتهاء القداس، تجمعت الحشود في الخارج بينما أضيئت البازيليكا وأضاءت الألعاب النارية أفق برشلونة. وقدّمت طائرات مسيّرة عرضا شكّل صورة لغاودي فوق الصرح، في ربط رمزي بين إرث المعماري وآخر مراحل تطور المشروع. ورسّخ الحدث مكانة برشلونة كإحدى أبرز الوجهات للسياحة الدينية والفعاليات الثقافية الدولية.

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