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الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتظاهر مع ناشطين آخرين من أسطول حرية غزة في الحي الأوروبي في بروكسل
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فيديو. تظاهرة في بروكسل تدعو الاتحاد الأوروبي لتقييد التجارة مع المستوطنات

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تجمع مئات المتظاهرين في بروكسل في 17 حزيران/يونيو قبل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي، مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية.

نُظمت التظاهرة قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجمعت ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في أسطول كان متجها مؤخرا إلى غزة. ورأى المشاركون أن على التكتل أن يوظف نفوذه الاقتصادي لزيادة الضغط على إسرائيل في ظل التوترات المستمرة المرتبطة بالحرب على غزة وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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ونُظمت التظاهرة من قبل منظمة حقوق الإنسان "آفاز"، وشاركت فيها الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "يا الاتحاد الأوروبي، أوقف شراء ما تسرقه إسرائيل"، وطالبوا بفرض قيود على واردات مثل التمور والأفوكادو وغيرها من المنتجات الزراعية القادمة من المستوطنات.

وقال المسؤول في "آفاز" باسكال فولنفايدر إن السوق الأوروبية تمنح الاتحاد الأوروبي ورقة ضغط كبيرة على السياسات الإسرائيلية. وكان من بين المتحدثين أرنو ماينز، أحد المشاركين في الأسطول، الذي قال إنه احتُجز من قبل القوات الإسرائيلية خلال مهمة بحرية الشهر الماضي.

وتأتي هذه الوقفة في إطار حملة أوسع تطالب بتحرك أوروبي أكثر حزما، قبيل مناقشات قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 18 يونيو.

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