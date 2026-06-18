Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اشتبك رجال يهود متشددون مع الشرطة خلال تظاهرة احتجاجا على التجنيد الإجباري
No Comment

فيديو. احتجاج حاشد لليهود المتدينين المتشددين في إسرائيل رفضا للتجنيد الإلزامي

آخر تحديث:

آلاف اليهود المتشددين دينيا يتظاهرون قرب نتانيا احتجاجا على التجنيد الإلزامي، مطالبين بالإفراج عن رافضي الخدمة العسكرية وسط ضغوط حرب إسرائيل.

شهدت إسرائيل تظاهرة حاشدة في 17 حزيران/يونيو، حيث تجمع آلاف اليهود المتشددين خارج السجن 10 في القاعدة العسكرية بيت ليد قرب نتانيا. وندد المتظاهرون بالتجنيد الإلزامي وطالبوا بالإفراج عن رجال احتُجزوا لرفضهم أداء الخدمة العسكرية.

اعلان
اعلان

وتأتي هذه التظاهرة في وقت تواجه فيه إسرائيل متطلبات عسكرية متزايدة على عدة جبهات، ما يجعل مسألة التجنيد أكثر أهمية بالنسبة إلى الحكومة والجيش والرأي العام. وانتشرت قوات الأمن في محيط السجن، بما في ذلك آلية مزودة بمدفع مياه، فيما احتشد المتظاهرون عند مدخل مركز الاحتجاز.

ويتمحور الخلاف حول الإعفاءات الممنوحة منذ زمن طويل لطلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة، وهي سياسة تعود إلى قيام إسرائيل عام 1948. ووفقًا لإحدى اللجان البرلمانية، يبلغ عدد الرجال اليهود المتشددين الذين يصلون سن التجنيد كل عام نحو 13.000، لكن أقل من عشرة بالمئة منهم ينضمون إلى الخدمة العسكرية. وأصبح هذا الملف شديد الحساسية سياسيًا، في ظل مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب توترات مع إيران.

وكانت المحكمة العليا قد قضت عام 2017 بأن هذه الإعفاءات غير قانونية، غير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبقتها سارية. وزاد الجدل الدائر حولها من حدة الضغوط على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن سحبت الأحزاب المتشددة دينيًا دعمها له في الأسابيع الأخيرة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان