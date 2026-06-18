فيديو. احتفالات في تورونتو بعد فوز غانا على بنما بهدف متأخر في المونديال

شهدت كندا تجمع آلاف مشجعي كرة القدم في تورونتو في 17 حزيران/يونيو، حيث انتزع منتخب غانا فوزا دراميا بهدف دون رد على بنما في مباراة ضمن المجموعة L من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وجاء هدف الانتصار في الدقيقة 95 عندما هز كاليب ييرنكي الشباك، لتنفجر الاحتفالات داخل ملعب تورونتو وخارجه. ومنح هذا الفوز غانا ثلاث نقاط ثمينة، وأطلق مشاهد فرح عارم بين المشجعين الذين قدموا من مختلف أنحاء كندا وخارجها لمساندة المنتخب.

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في وقت سابق من اليوم نفسه، ملأ مشجعو المنتخبين الحدائق والشوارع في أكبر مدن كندا. ونظم أنصار غانا تجمعات رافقتها الموسيقى ورفع الأعلام وأنشطة مجتمعية قبل المسير باتجاه الملعب، في حين احتشد مشجعو بنما حاملين الطبول واللافتات.

ووصف المشجعون المناسبة بأنها فرصة للاحتفاء بجذورهم الثقافية والتواصل مع أنصار آخرين. واستمر الجو الاحتفالي لوقت طويل بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ حوّل الهدف المتأخر يوما كان أصلا حافلا بألوان كأس العالم في تورونتو إلى ذكرى خاصة لمجتمع كرة القدم الغاني.