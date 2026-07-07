فيديو. جماهير الأرجنتين تغني وترقص بعد "ريمونتادا" مثيرة أمام مصر في كأس العالم

احتفلت جماهير الأرجنتين بالدموع والأغاني والرقص بعد فوز منتخبها المثير بثلاثة مقابل اثنين على مصر في دور الـ 16 من **كأس العالم**.

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تُظهر لقطات مصورة من بوينس آيرس وأتلانتا المشجعين وهم يشجعون، ويتعانقون ويقرعون الطبول بينما أكدت صافرة النهاية تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي.

قال كثير من المشجعين إنهم لم يتوقفوا عن الإيمان بقدرة المنتخب على العودة رغم تأخره بهدفين مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما وصف آخرون هذه العودة بأنها من أكثر الانتصارات المؤثرة التي شاهدوها.

ستواجه الأرجنتين سويسرا أو كولومبيا في ربع النهائي.