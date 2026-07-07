Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يشاهد المشجعون مباراة كرة قدم من دور 16 في كأس العالم بين الأرجنتين ومصر في بوينس آيرس في الأرجنتين
No Comment

فيديو. جماهير الأرجنتين تغني وترقص بعد "ريمونتادا" مثيرة أمام مصر في كأس العالم

آخر تحديث:

انفجرت جماهير الأرجنتين فرحا بعدما قلب حامل اللقب تأخره بهدفين وفاز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليبلغ ربع نهائي كأس العالم.

احتفلت جماهير الأرجنتين بالدموع والأغاني والرقص بعد فوز منتخبها المثير بثلاثة مقابل اثنين على مصر في دور الـ 16 من **كأس العالم**.

اعلان
اعلان

تُظهر لقطات مصورة من بوينس آيرس وأتلانتا المشجعين وهم يشجعون، ويتعانقون ويقرعون الطبول بينما أكدت صافرة النهاية تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي.

قال كثير من المشجعين إنهم لم يتوقفوا عن الإيمان بقدرة المنتخب على العودة رغم تأخره بهدفين مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما وصف آخرون هذه العودة بأنها من أكثر الانتصارات المؤثرة التي شاهدوها.

ستواجه الأرجنتين سويسرا أو كولومبيا في ربع النهائي.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان