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أمضى السكان الليل في مركز رياضي بعد إجلائهم من منازلهم بسبب خطر اندلاع حريق غابات
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فيديو. حالة طوارئ بسبب حرائق قرب مدريد تجبر أكثر من ١٠٠٠٠ على النزوح في إسبانيا

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ضباط الحرس المدني وعناصر الإطفاء ووحدة الطوارئ العسكرية يكافحون حرائق غابات عنيفة قرب مدريد، مع إجلاء أكثر من 10.000 شخص وسط موجة حر مفرطة.

تُظهر لقطات درامية صُوِّرت خلال الليل بين 23 و24 يوليو 2026 في بلدتي "سان مارتين دي بالديغليسياس" و"تشابينيريا" جنوب غرب مدريد، رجال الإطفاء وهم يواجهون ألسنة لهب شاهقة، وعناصر الحرس المدني يستجيبون لتقدم النيران، وسكانا نازحين يحتمون في مركز طوارئ.

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وقال سكان محليون إن ألسنة اللهب والدخان الكثيف أحاطت بمدينة "سان مارتين دي بالديغليسياس"، ما أجبر الأهالي، بينهم كثير من كبار السن، على مغادرة منازلهم.

حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة بسبب حرائق الغابات

وأعلنت إسبانيا مساء الخميس حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة بسبب حرائق الغابات، مع انتشار النيران بسرعة قرب مدريد وفي إقليم "أفيلا" المجاور، ما أرغم أكثر من 10.000 من السكان على ترك منازلهم. وشملت حالة الطوارئ بلدات "فييا دل برادو" و"سان مارتين دي بالديغليسياس" و"بييايوس دي لا بريسا" و"ألديثا دل فريزنو"، في حين استقبلت "تشابينيريا" وحدها أكثر من 150 شخصا تم إجلاؤهم، بحسب ما أعلنت رئيسة البلدية "لوسيا مويا". وأفادت عدة بلديات أيضا بتعرض منازل لأضرار أو لدمار كامل.

ووضع هذا الإعلان عمليات مكافحة الحرائق تحت السيطرة المباشرة لوزارة الداخلية، ما أتاح إرسال موارد إضافية. وتم نشر أكثر من 270 من عناصر الطوارئ و40 وحدة على الأرض، بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية في إسبانيا وطائرات إطفاء محملة بالمياه، رغم الرياح القوية والحرارة الشديدة التي تعرقل جهود احتواء النيران.

موسم حرائق غير مسبوق في إسبانيا

وتندلع هذه الحرائق في واحدة من أشد مواسم حرائق الغابات التي تشهدها إسبانيا في الأعوام الأخيرة. ووفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احترق أكثر من 104.000 هكتار في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية عام 2026. وخلال هذا الشهر، أودت حرائق الغابات بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا، من بينهم ضحايا حريق قاتل في مدينة "ألميريا". وتضاف البؤر الجديدة حول مدريد إلى سلسلة من الحرائق الكبرى في "غوادالاخارا" و"أراغون" و"الأندلس"، ما يزيد الضغط على موارد إسبانيا في مكافحة الحرائق في ذروة موسم حرائق الصيف.

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