فيديو. فيضانات موسمية تودي بحياة 41 شخصا في ولاية آسام الهندية

تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات اجتاحت أجزاء من ولاية آسام في شمال شرقي الهند، مما أدى إلى غمر الطرق والمنازل بالمياه.

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تُظهر اللقطات الواردة من سيفاساغار السكان وهم يخوضون مياه الفيضانات التي تصل إلى ارتفاع الصدر حاملين مقتنياتهم، فيما يستخدم آخرون طوافات بدائية لعبور الشوارع الغارقة.

ولقي ما لا يقل عن 41 شخصا حتفهم في أنحاء آسام، بحسب المسؤولين، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.

ووصف رئيس الحكومة هيمانتا بيسوا سارما الوضع بأنه "خطير جدا", قائلا إن الفيضانات تطورت بطريقة لم يشهدها من قبل.