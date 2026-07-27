فيديو. مئات يرتدون الأحمر يعيدون رقصة "وذرينج هايتس" لكيت بوش

اجتمع مئات الأشخاص وهم يرتدون أزياء حمراء فضفاضة على رصيف ميناء "Folkestone Harbour Arm" في جنوب شرق إنجلترا لأداء الرقصة الشهيرة المستوحاة من أغنية كيت بوش التي صدرت عام 1978 بعنوان "Wuthering Heights".

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وكان هذا العرض جزءا من فعالية "The Most Wuthering Heights Day Ever 2026"، وهي تظاهرة عالمية استلهمت فكرتها من الفيديو الموسيقي الأيقوني لبوش.

أطلقت هذه الفعالية لأول مرة في المملكة المتحدة عام 2013، وأصبحت تقام اليوم في مدن مختلفة حول العالم. وقال منظم الحدث في فولكستون، توبي كوتون، إن الناس يستمتعون بالاجتماع من أجل لحظة متعة مشتركة، مضيفا أن "المتعة معدية".

وبالنسبة إلى كثير من المشاركين، يكمن سحر الحدث في إحساسهم بالانتماء إلى مجتمع واحد بقدر ما يكمن في تكريم واحدة من أكثر أغنيات البوب البريطاني تميزا وسهولة في التعرف عليها.